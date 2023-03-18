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НовостиОбщество18 марта 2023 14:19

Тюменцы узнали, как составить рацион для поддержания печени

Можно не отказываться от всех «вредных» продуктов полностью
Виктория Терина
Тюменцы узнали, как составить рацион для поддержания печени

Тюменцы узнали, как составить рацион для поддержания печени

Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали, как составить рацион для поддержания печени. Врач-инфекционист многопрофильного консультативно-диагностического центра Ирина Ефремова поделилась советами с изданием «Тюменская область сегодня».

– В крайности метаться не нужно: не стоит полностью отказываться от всех «вредных» продуктов, ведь зачастую они и самые вкусные, но нужно уметь не злоупотреблять таковыми. К примеру, полный отказ от сладкого теоретически крайне полезно скажется на работе печени. Но дефицит углеводов при этом ухудшает работу головного мозга, а также может усугубить или спровоцировать ожирение, – рассказали врач.

Она рекомендовала минимизировать некоторые продукты в рационе, чтобы печень чувствовала себя в порядке. Например: жирные сорта мяса (свинина, говядина, баранина) заменить на телятину, заменить «простые» углеводы на «сложные» и обязательно есть свежие фрукты и овощи.

Кроме того, под запретом майонез и свиная и птичья кожа. Лучше отдавать предпочтение нежирным кисломолочным продуктам и питаться сбалансированно. Ирина призывает не откладывать наладку питания на будущее, а лучше делать прямо сегодня.