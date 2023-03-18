Тюменцы узнали, как составить рацион для поддержания печени Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали, как составить рацион для поддержания печени. Врач-инфекционист многопрофильного консультативно-диагностического центра Ирина Ефремова поделилась советами с изданием «Тюменская область сегодня».

– В крайности метаться не нужно: не стоит полностью отказываться от всех «вредных» продуктов, ведь зачастую они и самые вкусные, но нужно уметь не злоупотреблять таковыми. К примеру, полный отказ от сладкого теоретически крайне полезно скажется на работе печени. Но дефицит углеводов при этом ухудшает работу головного мозга, а также может усугубить или спровоцировать ожирение, – рассказали врач.

Она рекомендовала минимизировать некоторые продукты в рационе, чтобы печень чувствовала себя в порядке. Например: жирные сорта мяса (свинина, говядина, баранина) заменить на телятину, заменить «простые» углеводы на «сложные» и обязательно есть свежие фрукты и овощи.

Кроме того, под запретом майонез и свиная и птичья кожа. Лучше отдавать предпочтение нежирным кисломолочным продуктам и питаться сбалансированно. Ирина призывает не откладывать наладку питания на будущее, а лучше делать прямо сегодня.