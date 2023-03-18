Талантливые тюменцы смогут создать свои первые авторские песни

Фото: M'uzLab - лаборатория для музыкантов

Тюменцы выиграли 2 миллиона рублей на музыкальную лабораторию. Об этом стало известно, после того, как стали известны итоги первой волны грантового конкурса от Президентского фонда культурных инициатив. Денежную поддержку получила команда тюменской музыкальной лаборатории M'uzLab.

В этом году проект пройдет в два этапа: весной - онлайн-лекции, а в октябре - встречи в офлайне. В проекте участвуют 50 музыкантов, звукорежиссеров, аранжировщиков и инструменталистов от 18 до 35 лет, они создадут 10 авторских песен. А команда организаторов поможет разместить готовые материалы на стриминговых площадках.

- В прошлом году мы попали на первое место списка Forbes среди арт-резиденций страны. В этом году много планов: готовы работать и включаться еще больше. Хотим более качественно взаимодействовать с музыкантами: сотрудничать с фольклористами, например. Также будем искать новые звуки для создания песен, — рассказала руководитель лаборатории M'uzLab Сюзанна Иванова.

Кроме того, Moi-portal.ru сообщает, что организаторы проведут серию лекций и шоу-кейс в Тобольске. Благодаря проекту талантливые музыканты из региона раскроют свой потенциал, заявив о себе и смогут выйти на большую сцену.