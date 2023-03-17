Дольщики «тюменской матрешки» хранят на счетах больше 109 миллиардов рублей

На юге Тюменской области сумма на счетах дольщиков оценивается в 92 млрд рублей Фото: Татьяна Коркина

Объемы денежных средств на эскроу-счетах уменьшились в Тюменской области. На сегодняшний день на специальных счетах дольщиков хранится около 109 миллиардов рублей, уточнили в местном отделении Банка России. За 2022 год количество счетов в Уральском федеральном округе выросло на 6%.

На юге Тюменской области сумма на счетах дольщиков начинается от 92 миллиардов рублей. При этом в Югре она составляет 14 миллиардов рублей, пишет «ФедералПресс».

Таким образом, объемы в нашем регионе почти на 2 миллиарда рублей меньше, чем в Свердловской области. В предыдущем году сумма на спецсчетах увеличилась на треть. Примечательно, что на севере региона объемы денежных средств немного сократились.

Отметим, что в среднем жители юга хранят на эскроу-счетах чуть больше 3,7 миллиона рублей.