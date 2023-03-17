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НовостиПроисшествия17 марта 2023 5:58

В Тюменской области растет число суицидов среди несовершеннолетних в 2022 году

За 12 месяцев самоубийство стало причиной смерти 19 детей
Серафима Краснова
За 12 месяцев самоубийство стало причиной смерти 19 детей

За 12 месяцев самоубийство стало причиной смерти 19 детей

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области прокуратура представила отчет по итогам 2022 года по количеству суицидов среди несовершеннолетних. Документ подписан руководителем надзорного органа Владиславом Московских. Материалы отчета переданы председателю Тюменской облдумы Фуату Сайдитдинову.

Согласно документации, в регионе за 12 месяцев самоубийство стало причиной смерти 19 детей. Лидерами городов в Тюменской области по суицидам стали Тюмень, Тобольск, Ишиме, на четвертом месте – Голышмановский.

Напомним, возгорание автомобиля произошло накануне, 16 марта, на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск.