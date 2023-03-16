«Страна Девелопмент» спокойно выкупила облигации на полмиллиарда рублей по оферте

Фото: Андрей Рядькин

Группа компаний «Страна Девелопмент» провела процедуру исполнения оферты по собственному дебютному выпуску облигаций «Страна 01»номинальным объемом 1 млрдрублей. На оферту было подано 52% выпуска (номинальная сумма поданных на выкуп бумаг составила 508,5 млн рублей).

При объявлении оферты «Страна Девелопмент» увеличила купон на оставшиеся 1,5 года обращения с 12% годовых до 14%. В итоге компания выкупила облигации по 100% от номинальной стоимости.

– Мы ценим доверие, оказанное нам при первичном размещении облигации со стороны институциональных инвесторов. На горизонте ближайших 5 лет мы планируем активно использовать этот инструмент финансирования роста компании – мы развиваемся по всем направлениям. Финансовое положение компании максимально стабильное: продажи, выручка и прибыль неуклонно расту, – отметил президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Напомним, выпуск для квалифицированных инвесторов с купоном 12% годовых был размещен 31 августа 2021 года. Организаторомвыступила инвестиционная компания«Иволга Капитал». Размещение выпуска «Страна 01» в 2021 году было проведено одним днем сучастием крупных, в том числе институциональных инвесторов. Наиболее крупные покупатели впоследствии стали основными продавцами на оферте.

Справка

«Страна Девелопмент» — федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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ГК «Страна Девелопмент»

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