Тюменскую область 14 марта закружит в танце мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра до 12 метров в секунду Фото: Виктория Гаврик

Синоптики ГУ МЧС России представили прогноз погоды в регионе, согласно которому Тюменскую область закружат в вихре дожди, мокрый снег и сильные порывы ветра. Так, ночью во вторник, 14 марта, будет тепло с температурой до -2 градусов Цельсия. Кроме того, местами ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду. Преимущественно осадков ночью не будет.

Тюменскую область 14 марта закружит в танце мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра до 12 метров в секунду Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Днем во вторник, 14 марта, метеорологи прогнозируют от +1 до -1 градуса Цельсия. Местами по региону пройдут мощные осадки, мокрый снег и дожди. За сутки в Тюменской области выпадет до 9 мм осадков. Заливать регион начнет с 8 утра, смешанный снег с дождем, остановятся осадки только после 20:00.

В следующие сутки также сохранится вероятность небольших осадков, местами пройдут мокрый снег и дождь. Температура ночью будет колебаться по региону от -3 до -8 градусов Цельсия, днем, 15 марта, – от – 4 до +1 градуса.