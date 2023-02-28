В Тюменской области достигли всех показателей по одиннадцати нацпроектам

В Тюменской области подвели итоги реализации национальных проектов за 2022 год. Как сообщили в департаменте экономики Тюменской области, в регионе осуществлялись мероприятия по 11-ти нацпроектам, в рамках которых достигнуты все результаты и показатели по 45 региональным проектам. В общей сложности, финансирование нацпроектов обошлось бюджету региона в 18,5 млрд рублей. Однако нацпроекты имеют общенациональную значимость, поэтому правительство региона активно их финансируют.

Реализация нацпроектов в России – один из ключевых механизмов совершенствования научно-технологического прогресса, социально-экономического развития и повышения уровня жизни каждого гражданина. Национальные проекты призваны улучшить жизнь россиян в разных аспектах, предполагая четкий и обозначенный результат.

Напомним, в Тюменской области реализуется 11 национальных проектов:

- Национальный проект «Здравоохранение»;

- Национальный проект «Образование»;

- Национальный проект «Демография»;

- Национальный проект «Культура»;

- Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

- Национальный проект «Жильё и городская среда»;

- Национальный проект «Экология»;

- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

- Национальный проект «Производительность труда»;

- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

- Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации».

Ранее мы рассказывали о том, что все одиннадцать региональных проектов, реализуемых в Тюменской области в рамках национальных проектов, профинансированы на сто процентов.