Тюменская станция скорой помощи первая в России получила сертификат качества и безопасности Росздравнадзора Фото: Татьяна Коркина

Станция скорой медицинской помощи Тюмени стала первой в России, кто получил сертификат качества и безопасности Росздравнадзора. Ее работа признана эффективной по всем 11 направлениям, включая настройку процессов автоматизации и информатизации системы управления выездными бригадами.

Одним из главных достижений в цифровизации процессов здравоохранения в 2022 году стал переход на электронный документооборот в Тюменской области медицинской помощи. Тюменская область – первая в России, кто внедрил функционал облачного подписания документов в работу бригад СМП. Отныне сотрудники скорой могут вести электронную карту пациента, заполнять сопроводительные листы в электронном формате и другие документы. Эти работы в декабре 2022 года протестировали несколько бригад скорой, а сейчас с этой функцией знакомят всех сотрудников.

За время эксплуатации системы в скорой автоматизировали многие процессы. Так, например, провели интеграцию с телефонией, с помощью которых можно послушать аудиозапись вызова. Также настроили алгоритм приема вызова в виде опроса, который помогает диспетчеру оперативно определять повод и срочность вызова.

- При наличии у пациента признаков вреда здоровью по причине противоправных действий оповещение через систему скорой медицинской помощи передается в УМВД. Благодаря доступу к истории данных ЭКГ пациента из региональной кардиологической информационной системы бригады СМП могут точнее определиться с диагнозом и лечением пациента, - рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» в пресс-службе станции скорой помощи.

Чтобы бригады оперативно работали, специалисты настроили информационное взаимодействие бригад с приёмными отделениями стационаров при медицинской эвакуации пациентов. То есть вся нужная и критически важная информация о пациенте тут же передается в электронном виде.