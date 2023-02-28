В Тюмени подвели итоги года работы штаба «МЫВМЕСТЕ»

В Тюмени подвели итоги года работы штаба «МЫВМЕСТЕ», которая реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Во Дворце творчества и спорта «Пионер» встретились участники клуба – студенты, работающие, пенсионеры, которых объединяет желание помогать другим. По словам руководителя Координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области, координатора регионального Штаба помощи #МЫВМЕСТЕ Анастасии Бакановой, год был тяжелым для всех, и особенно для волонтеров.

- Спасибо всем, кто не остался равнодушным: дарители, добровольцы, и те, кто работает с военнослужащими и их семьями. Это огромная, сложная в эмоциональном плане работа. Мы смогли с этим справиться и продолжаем работать, потому что мы одна большая семья. Спасибо каждому из вас, за то, что #МЫВМЕСТЕ, - отметила Анастасия.

За год работы штаба:

- более 500 волонтеров помогают в штабах МЫВМЕСТЕ по всей области; - открыто 29 пунктов приема гуманитарной помощи; - более 3 тысяч человек и 350 организаций оказали гуманитарную помощь; - на территорию ЛНР и ДНР отправлено 27 грузовых машин и 1 вагон; - благодаря акции «Дети детям» более 8 тысяч книг отправили на новые территории; - каждый месяц жители пунктов временного размещения получают гуманитарную помощь, в рамках акции «Дарим вместе» для детей, проживающих в пунктах временного размещения, проводятся празднования дней рождений; - проведено 7 встреч в учебно-распределительных центрах с военнослужащими, - 7 тонн гуманитарной помощи передано в учебно-распределительные центры, - сопроводили 14 отправок мобилизованных, передали в дорогу военнослужащим продукты и письма от детей.

Ко всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ регион присоединился в период пандемии, в марте 2020 года. Добровольцы доставляли продукты, медикаменты нуждающимся, оплачивали услуги ЖКХ, работали на пунктах вакцинации, колл-центрах, поддерживали маломобильных граждан и пенсионеров. В феврале 2022 штаб вновь открыли. Теперь главная задача волонтеров – оказывать помощь вынужденным переселенцам из ЛНР, ДНР и Украины, а после объявления частичной мобилизации – военнослужащим и их семьям.