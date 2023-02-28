Тюменские участники нацпроекта «Производительность труда» регистрируются на платформе цифровых решений Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

Тюменские предприятия – участники национального проекта «Производительность труда» активно регистрируются на портале по тематике «Платформа Цифровых Решений» под названием Эффективность.рф.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, предприятиям бесплатно открывают доступ к энциклопедиям знаний по различным отраслям экономики. Операторы платформы предоставляют консалтинговые услуги, предлагают варианты цифровых решений и внедрения программного обеспечения. Эксперты платформы содействуют в разработке плана цифрового развития предприятия и помогают в работе по реализации и внедрению, от точечного решения до комплексного проекта из нескольких цифровых решений.

На платформе есть несколько диагностических сервисов, которые позволяют сравнивать предприятие по отрасли в области цифрового развития и посмотреть базу отраслевых знаний в области цифровизации. Из более чем тысячи российских предприятий, которые подключились к системе, пять – тюменских. Это ООО «Тюмень прибор», ООО «Мехстрой», АО «Аминосиб», ООО ПК «Молоко» и ООО «Согласие».

Участников национального проекта «Производительность труда» зовут воспользоваться услугами сервиса. Регистрация на платформе не требует подписания каких-либо документов, не требует отчетности и занимает 5 минут.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области реализуют образовательные программы Минэкономразвития России «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста». В них приняли участие 58 работников тюменских предприятий, а также сотрудники Центров занятости населения Ишима и Тюмени. Еще 16 сотрудников тюменских предприятий проходят обучение в настоящее время.