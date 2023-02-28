В Ишиме привели в порядок приемное отделение областной больницы №4 Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Новое приемное отделение областной больницы №4 города Ишима с успехом работает больше года. Если раньше его площадь составляла всего 300 метров, сегодня она составляет 1,2 тысячи метров. Это просторное здание с отдельными входами. Потоки пациентов разделены на «плановые», «экстренные» и «неотложные», отдельная входная группа есть и для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Чтобы диагностировать и выявлять патологии, в приемном покое работает рентгенкабинет и работает компьютерный томограф. Свои смотровые кабинеты есть у хирурга, травматолога, гинеколога, стоматолога и врача УЗИ, хотя всего несколько лет назад кабинетов было всего два. Также здесь есть чистая и гнойная перевязочные, гипсовая, лаборатория, реанимационный зал. В отделении круглосуточно оказывают медицинскую и консультативно-диагностическую помощь не только жителям Ишима, но и пациентам из других городов. Для оперативного и качественного обслуживания больных увеличен штат отделения.

По словам заведующего отделением Радика Хасанова, кроме ишимцев в больнице обслуживают жителей десяти близлежащих районов юга области, а это около 150 тысяч человек.

- В сутки через приемное отделение проходит более сотни пациентов. За 2022 год было зарегистрировано почти 37 тысяч обращений в приемное отделение. 42% обратившихся были госпитализированы в стационар больницы, - отметил Радик Хасанов.

Во время строительства приемного отделения учли все требования времени и создали комфортные условия для пациентов и медицинского персонала. Из средств областного бюджета на возведение здания и его оснащение оборудованием и мебелью выделили около 200 млн рублей.

Открытие приемного отделения в областной больнице №4 стало возможным благодаря реализации на территории Тюменской области национального проекта «Здравоохранение». Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи для населения регионов, в том числе жителей сельской местности, являются ключевыми его задачами.