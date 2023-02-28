Автопарк Областной больницы №12 пополнился тремя новенькими автомобилями «Лада Гранта» Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Три новые машины марки «Лада Гранта» получила Областная больница №12 для поликлиник города Заводоуковска и села Упорова. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, новый транспорт появился в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В больнице планируют использовать машины, чтобы обслуживать детское и взрослое население на дому, доставлять врачей и медикаменты в отдаленные населенные пункты, перевозить биологические материалы для проведения лабораторных исследований. Служебные авто позволяют за день объехать несколько сел и деревень.

По словам главврача Областной больницы №12 Николая Сипачева, обеспечение медучреждений необходимой техникой имеет большое значение. Оказание квалифицированной медицинской помощи – это еще полдела. Главное, оказать ее вовремя, а часто пациентам это требуется в домашних условиях.

- Когда у медиков достаточно транспортных единиц, то вопрос доступности оказываемой медицинской помощи автоматически решен. Специалист, получивший вызов, при необходимости может незамедлительно выехать к пациенту. Также медтранспорт необходим для выездной работы участковых врачей, обслуживания маломобильных пациентов на дому, для доставки пациентов и специалистов на консультации, - рассказал Николай Сипачев.

Он подчеркнул, что на машинах можно будет возить тех, кому тяжело самому передвигаться, а также собирать лабораторные материалы для исследований. На них доставляют специалистов выездных бригад в населенные пункты для проведения диспансеризации и профилактических осмотров».