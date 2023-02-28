В Тюменской области реализуют региональный проект «Модернизация школьных систем образования» Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

В Тюменской области продолжается успешная реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования», который предусматривает капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций. Программа капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» реализуется в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» Минпросвещением России вместе с Минстроем России и субъектами Российской Федерации.

В программе участвуют тюменская средняя школа №62, Дубровинская средняя школа в Ярковском районе, Малышенская средняя школа в Голышмановском городском округе, Рассветская средняя школа в Исетском районе и Омутинская средняя школа №1 в Омутинском районе. Все школы, где планировали закончить работы в 2022 году, уже распахнули свои двери для школяров. А именно: Рассветская средняя школа, Омутинская средняя школа №1 и Малышенская средняя школа, которая отметила свой 50-летний юбилей.

А вот ремонт в тюменской средней школе №62 и Дубровинской средней школе пока продолжается. Работы были рассчитаны на два года, их планируется открыть в 2023 году.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменские школы и детсады оснащены современным интерактивным оборудованием, которое нужно использовать. Тюменская региональная госпрограмма «Развитие образования и науки» предусматривает широкое понимание создания новой и модернизации уже имеющейся образовательной инфраструктуры. По данным областного департамента образования и науки Тюменской области, к 2024 году все здания сельских школ в регионе будут полностью благоустроены.