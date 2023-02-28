В Тюменской области активно ремонтируют дома-интернаты для пожилых и инвалидов Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

В Тюменской области продолжается капитальный ремонт домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов. На ремонт зданий основного назначения в 11-ти учреждениях в 2020-2022 годах из бюджета региона в рамках нацпроекта «Демография» выделено 607,6 миллионов рублей.

Так, например, в Вагайском районе завершился комплексный капитальный ремонт инфекционного отделения Зареченского психоневрологического интернета и лечебного корпуса оздоровительного центра «Красная гвоздика» в Тюмени. Также ремонтируют Ялуторовский психоневрологический интернат, завершается капремонт жилого корпуса Ярковского дома-интерната и здания банно-прачечного комбината в Михайловском специальном доме-интернате в Тобольском районе.

В Вагайском доме-интернате в Омутинском районе отремонтировали инженерные системы зданий, сделали перепланировку помещений, установили удобную для инвалидов и пожилых сантехнику, убрали все пороги и расширили дверные проемы.

Современную удобную мебель, многофункциональные кровати и другое оборудование в 2022 году купили для 13-ти стационарных организаций соцосблуживания.

По словам начальника управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнары Байматовой, в рамках нацпроекта «Демография» повышается комфортность проживания в стационарах.

- Для бабушек и дедушек это – дом, а значит, в нем должно быть уютно и красиво и, самое главное, безопасно, - отметила Гульнара Байматова.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени дома-интернаты приютили у себя 30 подопечных.