Тюменские школьники поучаствуют в весеннем турнире GameDev Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Центр робототехники и АСУ Тюменской области при поддержке регионального департамента информатизации в рамках регионального проекта «Кадры цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» запустил прием заявок на весенний турнир GameDev станции по разработке игр и 3D-моделированию. Поучаствовать в турнире могут все желающие от 11 лет и старше из любого региона России.

Конкурс проходит в двух номинациях. Первая номинация – «Разработка компьютерных игр», в которой можно участвовать индивидуально или командой до двух человек. На конкурс нужно представить архивы с исходниками и файлами готовой игры, текстовый файл с кратким описанием проекта, информацией о команде и презентацию проекта.

Вторая номинация –«3D-моделирование для компьютерных игр». Для участия необходимо отправить 3-4 изображения созданной модели в разных позах и с освещением, скриншот модели в редакторе и 3D-модель в формате fxb. Если есть такая возможность, то можно направить текстуры и карты. В обязательном порядке – краткое описание проекта, информация о команде и презентация проекта. А вот участвовать в этой номинации можно только одному человеку.

Конкурс проводится в онлайн-формате. Техническое задание участникам по направлению «Разработка компьютерных игр» выдадут 10 марта в 12:00, готовые работы принимаются до 12 часов 17 марта. Задание для проектов по 3D-моделированию участники получат 24 марта; готовую роботу можно присылать до 31 марта (до 12:00). Регистрация по всем направлениям открыта до 10 марта.

Защищать проекты придется очно. Участники номинации «Разработка компьютерных игр» защитят проекты 18 марта, номинации «3D-моделирование для компьютерных игр» — 1 апреля. Участники могут присутствовать лично или онлайн посредством подключения конференц-связи.

Подробности о конкурсе можно узнать в официальной группе ЦРиАСУ.