В Тюмени рекультивируют участок со свалкой отходов на 9-м километре Велижанского тракта Фото: Пресс-служба департамента недропользования и экологии Тюменской области

В Тюмени рекультивируют земельный участок со свалкой отходов на девятом километре Велижанского тракта, в рамках реализации национального проекта «Экология» регионального проекта «Чистая страна». Как сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области, для этого заключен Государственный контракт на выполнение работ между ГКУ ТО «УАД» и ООО «Владтрансстрой».

Сейчас специалисты формируют свалочное тело, пруды накопителей, укладывают геосинтетические материалы и приступают к работам по устройству вертикальной противофильтрационной завесы по всему периметру сформированного тела отходов с использованием грунтоцементных колонн, выполненных по технологии Jet-Grouting. Все работы идут поэтапно, но должны быть завершены в декабре 2023 года.

- Содержание, объемы, этапы работ по рекультивации и технологии, применяемые на отдельных этапах для реализации проекта, рассмотрят подробнее, по мере их выполнения для более глубокого понимания процессов производства работ и их целей, - рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» в департаменте.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», две автоцистерны повышенной проходимости Next «Садко» закупили для Тюменской авиабазы в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Как сообщили в региональном департаменте лесного комплекса, машины позволят тушить лесные пожары и могут использоваться как самостоятельные боевые единицы. Автоцистерна «Садко» может доставить к месту лесного пожара семь человек боевого расчета, 100 литров воды, пенообразователь и полный комплекс пожарно-технического вооружения.