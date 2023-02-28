Тюменские швейные предприятия заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с Киргизией Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Представители швейной отрасли Киргизии готовы найти общие точки роста с предпринимателями из Тюменской области. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, на днях в Тюмени прошла встреча с консулом Генерального консульства Киргизской Республики в Екатеринбурге Танирбаем уулу Санжарбеком по теме развития сферы легкой промышленности. Сотрудничество бизнеса двух стран развивается при поддержке национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Представители малого бизнеса – тюменских швейных предприятий – заинтересовались новыми возможностями партнерства. Речь идет, в частности, о размещении заказов дизайнеров в соседней стране, сокращении производственных издержек, получении сырья, тканей и фурнитуры по выгодной цене. Киргизские предприниматели планируют заместить продукцию ушедших из России европейских марок и организовать совместные производства в своих индустриальных парках. В результате себестоимость пошива одежды и белья для тюменцев может снизиться аж до 30%.

Для обсуждения условий тюменские предприниматели готовы приехать в Киргизию и лично познакомиться с руководителями местных предприятий. По результатам переговоров определят круг заинтересованных во взаимовыгодной работе и увеличении российского экспорта и развитии отечественной экономики.

Отметим, что Центр поддержки экспорта Тюменской области консультирует и содействует региональному бизнесу в выходе на международные рынки, включая Киргизию.