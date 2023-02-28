В Абатском районе капитально ремонтируют поликлинику ОБ №4 и стационар Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Абатском районе продолжается капитальный ремонт филиала областной больницы №4 – поликлиники и стационара. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, оба здания приводят в нормативное состояние в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Поликлинику уже почти полностью отремонтировали, остались лишь отделочные работы. Монтажники уже заменили в здании кровлю, оконные проемы, утеплили фасад, обновили инженерные сети, идет установка системы вентиляции. По словам исполняющего обязанности главного врача ОБ №4 Александра Синельникова, первичное звено – самое востребованное у населения.

- Своевременное обращение к врачу позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, предотвратить развитие неблагоприятных последствий, избежать риска осложнений. По нашей просьбе подрядное предприятие готово работать в опережение графика, - отметил Александр Синельников.

Он подчеркнул, что часть кабинетов врачей необходимо перевести в новые кабинеты поликлиники, чтобы закрыть на ремонт еще один этаж стационара.

После ремонта жители Абатского района получат всю необходимую медицинскую помощь в современных и комфортных условиях. Поликлинику планируется сдать в конце июня 2023 года.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», почти 2 тысячи снимков сделали на новом цифровом маммографе, который в 2022 году поступил в Абатскую районную больницу. Это первое оборудование такого уровня, которое появилось в медучреждении в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».