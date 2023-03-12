Какой хлеб самый полезный для здоровья

Тюменский диетолог опровергла миф о вреде хлеба для здоровья человека Фото: Татьяна Коркина

Лучше всего для питания подходит хлеб из цельнозерновой муки, потому что в нем много нерафинированных компонентов, а также хлеб с отрубями и различными зернами. Об этом рассказала тюменский врач-эндокринолог, диетолог Елена Дороднева. По его словам, такой хлеб полезен для здоровья и не повредит фигуре.

Однако в целом полезный хлеб выбрать сложно, ведь это очень ценный продукт для организма. Вредным он может стать из-за употребления в больших количествах.

- Вредных продуктов вообще не бывает - мы их делаем вредными тем, что неправильно употребляем. С учетом того, что хлеб высококалорийный нужно контролировать его количество в пищевом рационе, - цитирует диетолога «Тюменская область сегодня».

Не нужно бросаться из крайности в крайности. Хлеб нельзя употреблять в больших количествах, но отказываться от него полностью тоже не нужно. По словам Елены Дородневой, все дело во вкусовых предпочтениях. Если человек не хочет есть хлеб – пусть не ест, но здоровью он никак не повредит.