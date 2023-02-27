Тюменские врачи делятся личными наработками в области профилактики и лечения онкозаболеваний Фото: Татьяна Коркина

2022 год в «Медицинском городе» был насыщен знаковыми для научного сообщества событиями. Специалисты регулярно принимали участие в различных форумах, научно-практических конференциях и «живых» мастер-классах, посвященных актуальным вопросам лечения онкологических больных.

По словам руководителя организационно-методической службы «Медицинского города» Тимура Гайсина, активная научно-практическая деятельность в стенах «Медгорода» была направлена на то, чтобы специалисты ознакомились с современными методиками лечения злокачественных новообразований, а также познакомились с ведущими экспертами отрасли для дальнейшего взаимодействия и прохождения обучения на рабочем месте.

Лучшие специалисты в области онкоурологии, онкогинекологии, абдоминальной хирургии, эндоскопии, а также в области лечения острой и хронической боли делились своими знаниями и практиками с врачами-онкологами «Медицинского города». С целью непрерывного обмена опытом, получения новых знаний и усовершенствования имеющихся навыков специалистов «Медицинского города» в 2022 году было организовано 12 научно-практических конференций, в каждой из которых принимали участие ведущие онкологи страны.

Мастер-классы, трансляция которых шла напрямую из операционных и была доступна в том числе для специалистов из других регионов страны, позволили специалистам «Медицинского города» перенять опыт именитых профессоров и руководителей ведущих онкологических клиник России.

В 2022 году специалисты «Медицинского города» не только перенимали опыт и знания у коллег, но и активно делились личными наработками в области профилактики и лечения онкологических заболеваний. Впервые в области на базе «Медицинского города» была организована областная научно-практическая конференция для медицинских сестер и врачей-эндоскопистов.

Мероприятие посетили более девяноста специалистов медицинских учреждений Тюмени и области. Врачебная секция конференции была посвящена проблемам колоректального рака, который входит в тройку наиболее распространенных злокачественных патологий. Подобные мероприятия ориентированы на улучшение качества выявления и диагностики онкологических заболеваний в медицинских учреждениях первичного звена.

- Мы планируем и дальше активно развивать научную жизнь «Медицинского города». На 2023 год уже запланировано некоторое количество образовательных мероприятий с участием приглашенных экспертов. Будем надеяться, что все наши гости с удовольствием посетят Тюмень и передадут свои знания и умения специалистам «Медицинского города», - дополняет Тимур Ахатович.