Более 300 детей с задержкой речевого развития проходят реабилитацию в центре «Родник» Фото: Татьяна Коркина

Дети с проблемами речи могут пройти восстановление и в центре «Родник». Ежегодно здесь принимают более 300 детей с задержкой речевого развития. Процесс начинается с консультации и диагностики. На основании полученных данных специалистами разрабатывается индивидуальная программа реабилитации.

– Мы используем комплексный подход к реабилитации детей с задержкой речевого развития: он основывается на сочетании различных методик, предполагает индивидуальной подход и включает в себя спектр психолого-педагогических и социально-медицинских мероприятий. Прежде всего детям с задержкой речевого развития необходима логопедическая коррекция, которая проходит в виде индивидуальных занятий с логопедом. Программа реабилитации для детей с задержкой речевого развития создается с учетом возраста ребенка, характера и причин патологии, состояния его нервной системы, увлечений и интересов, – отмечают в центре.

Для детей проводятся как индивидуальные, так и групповые занятия с психологом, логоритмика и музыкальные занятия. Родители тоже принимают участие в реабилитации. Программа включает рекомендации и упражнения, которые можно выполнять с ребёнком в домашних условиях.

Медицинские процедуры направлены на улучшение процессов возбуждения и торможения центральной нервной системы. В этом плане востребованы транскраниальная магнитотерапия и микрополяризация. Успокаивающе на юных пациентов действуют определенные водные процедуры, денас-терапия, спелеотерапия, плавание в бассейне без нагрузок, посещение сауны.

Это делает восстановление радостным, приятным и интересным, что дополнительно стимулирует речь.