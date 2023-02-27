В Тюменской области «земские учителя» могут рассчитывать на компенсацию в 1 млн рублей Фото: Татьяна Коркина

С 2020 года в регионе действует программа «Земский учитель». Педагоги, переехавшие на работу в сёла, в рабочие поселки или поселки городского типа, а также в небольшие города с населением до 50 тысяч человек, могут рассчитывать на единовременную компенсацию в 1 миллион рублей.

За последние три года в рамках этой программы в Тюменскую область приехали учителя из Самарской, Оренбургской, Курганской, Омской областей, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, из Камчатского и Краснодарского краев, ХМАО.

Как отметили в департаменте образования и науки региона, педагогов в Тюменской области привлекает развитие социальной инфраструктуры, а также положительная динамика основных показателей, характеризующих уровень жизни населения. С 2000 года в рамках программы в школы Тюменской области было трудоустроено 38 учителей. В 2022 году на участие было подано 75 заявок, конкурсный отбор проходил на 11 вакансий в школах Абатского, Бердюжского, Юргинского, Уватского, Упоровского, Исетского, Омутинского, Тобольского районов, а также Голышмановского городского округа.

По итогам отбора были трудоустроены пять учителей иностранного языка, три учителя математики, три учителя русского языка и литературы. Педагоги приехали из Камчатского и Краснодарского краев, Республики Башкортостан, Омской области. Все они получили служебное жилье. В этом году в рамках программы «Земский учитель» объявлен конкурс на замещение трех вакансий в сельских школах. Требуется один учитель математики (Заводоуковский район, с. Новая Заимка), два учителя русского языка и литературы (Сладковский район, с. Сладково и Ярковский район, с. Плеханово).