В Тюменской области реализуется социальный проект, рассчитанный на пожилых людей Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области апробируется проект, рассчитанный на пожилых людей. Проект «Оставаться самим собой: организация комплексного восстановления пожилых людей после травм и болезней как возможность вернуться к самостоятельной деятельности» начал работу весной прошлого года при поддержке московского благотворительного фонда «Старость в радость».

Цель проекта - организация на дому мультидисциплинарной командой специалистов помощи людям после тяжелых травм и заболеваний для восстановления физического и психологического здоровья. Помощь получат примерно 300 человек. За счет президентского гранта для организаций социального обслуживания в регионах, участвующих в проекте, приобрели оборудование и расходные материалы, а работники прошли профессиональную переподготовку в лучших образовательных учреждениях федерального уровня. В областном центре реабилитации инвалидов в минувшем году появилась пилотная технология «Интеграционный консультант».

Это персональный помощник, который выявляет людей, впервые получивших инвалидность, через сведения в «Банке данных инвалидов» и помогает им решать проблемы, связанные с трудной жизненной ситуацией, ведет информационное сопровождение при реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации, составляет реабилитационный маршрут.

За прошлый год такие маршруты составлены 250 инвалидам, детям-инвалидам. А в 2023 году технология будет внедрена во все комплексные центры социального обслуживания населения, информационного помощника получат примерно 1800 человек. Как отметили в департаменте социального развития Тюменской области, эта технология позволит увеличить доступность и своевременность предоставления реабилитационных услуг людям с инвалидностью.