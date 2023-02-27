В Тюменской области успешно реализуют и пилотный проект по комплексной реабилитации детей Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область успешно реализует и пилотный проект по комплексной реабилитации детей. Напомним, в июне 2022 года, при поддержке Минтруда России, в регионе стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Основная цель - упрощение процедуры получения детьми комплекса услуг по социальной реабилитации с помощью электронных сервисов, в частности электронного сертификата.

Проект рассчитан на «особых» детей от 4 до 17 лет включительно, у которых впервые установлена инвалидность и определена нуждаемость в услугах реабилитации и абилитации. Восстановление они проходят в семи организациях: в трех - в стационарной форме, в четырех - в полустационарной. Восстановление в них в прошлом году прошли 400 детей. В 2023 году количество организаций увеличено до 10.

Отметим, что в рамках проекта на проведение реабилитации из федерального бюджета уже привлечено более 80 миллионов рублей. Один из центров, участвующих в проекте, - «Пышма», в котором в том числе проходят восстановление, адаптацию ребята с проблемами зрения. Здесь им помогают сформировать бытовые навыки, обучают безопасному поведению и навыкам ориентирования и взаимодействия дома и на улице.

Специалисты центра консультируют родителей по использованию средств технической реабилитации, рассказывают, как адаптировать дом к нуждам ребенка. Также для детей проводятся занятия по адаптивной физкультуре, профессиональной ориентации и многое другое.

В рамках проекта для ребят приобрели новое оборудование. Кухонный комбайн, термометр для измерения температуры приготовленного продукта, дозатор растительного масла, бизиборд «Домик со светом», миксер, противоскользящий коврик, ограничитель для тарелок, говорящая рулетка, цифровой сигнализатор звука с вибрационной и световой индикацией «Пульсар-3» для плохослышащих и глухих, пылесос - всё это оборудование используется в рамках реализации пилотного проекта на занятиях по социально- бытовой реабилитации и абилитации.