В 2022 году в Тюменской области построили несколько школ и четыре детских сада Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области в 2022 году продолжилось строительство зданий общеобразовательных учреждений в рамках регионального проекта «Современная школа». Как сообщили в департаменте образования Тюменской области, в апреле прошлого года открылась 30-я школа на 1101 учебное место. Также открылась школа в деревне Хмелева Тобольского района на 60 мест, в рамках замены деревянных школ. А 1 сентября 2022 года свои двери распахнула школа на 360 мест в поселке Богандинский Тюменского района.

В декабре 2022 года с опережением сроков открыли школу №56 на 1,2 тысячи учебных мест в ЖК «Ново-Патрушево». Все школы оснастили современной мебелью и оборудованием. В школах созданы все условия для получения качественного образования и для проявления творческой и общественной активности учеников.

Что касается детских садов, то в 2022 году открыли четыре детсада. Один распахнул двери в с. Евсино Голышмановского городского округа еще три – в Тюмени. Это новые корпуса действующих детсадов №155, 95 и 158. В эти детсады пошли более 1,2 тысяч ребятишек.

Напомним, 10 января 2023 в Тюмени торжественно открыли среднюю общеобразовательную школу № 56 в ЖК «Ново-Патрушево» общей площадью 20 231 кв. м. Как сообщили в Иниформационном центре правительства региона, в церемонии открытия принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Школу, в которой 74 кабинета, оснастили 80 моноблоками, сотней комьютеров, 94 принтерами, сканерами и ксероксами, двумя интерактивными информационными киосками, 87 проекторами, 90 планшетами, 74 ноутбуками. Сейчас здесь учатся более 1,8 тысячи человек, количество педагогов – 74.