Квартиры в новостройках Тюмени обогнали в цене вторичное жилье на 8,2% по ряду причин

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Квартиры на первичном рынке жилья в Тюмени вновь обогнали стоимость «вторички». Рост квадратных метров в новостройках составил 8,2%. При этом по России этот показатель взлетел до 13,5%. Средняя стоимость нового жилья в Тюмени начинается от 6 миллионов рублей. Однако на вторичном рынке квартиру можно купить за 5,6 миллиона рублей.

Квадратный метр в Тюмени подорожал на 11,6% и составил 116 200 рублей. Рынок недвижимости проанализировали специалисты сервиса по поиску квартир. По стране «квадрат» на вторичном рынке жилья подешевел в среднем на 5,7%.

За 7 лет квадратный метр в Тюменской области вырос в цене на 109%, а квартиры на вторичном рынке – на 73,5%. По словам экспертов, на рынок недвижимости и разброс цен повлияли квартиры с качественной отделкой, а также удорожание строительных материалов.