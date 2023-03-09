Жители Тюмени предпочитают проводить зиму в Таиланде или Турции Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Путешественники предпочитают проводить холодное время года в Таиланде или Турции. Специалисты цифровой экосистемы МТС с помощью сервиса МТС Travel и МТС Исследования проанализировали количество зимних поездок за рубеж среди жителей Тюменской области и других российских регионов.

Победителями по количеству долгих поездок зимой 2022 – 2023 годов у туристов стали Таиланд и Турция. За 4 месяца число поездок в азиатскую страну выросло в несколько раз в годовом сопоставлении. Изучив статистику, эксперты пришли к выводу, что Таиланд посетил каждый десятый путешественник. В среднем же любители пляжного отдыха проводили зимой в Таиланде по 31 дню.

Почти на 12% увеличилось количество путешествий за границу в 2022 – 2023 годах. Южные и юго-восточные страны пользовались популярностью у жителей Тюменской области. Например, Вьетнам, который посетили в шесть раз больше туристов, Индонезия, а также Индия.

Кроме того, в топ-5 стран дальнего зарубежья, где предпочитают зимовать туристы, попали Турция и Индия. После ослабления карантинных мер и ограничений тюменцы бросились покорять юго-восточные страны. Замкнули рейтинг Испания и Германия, туристический поток в которые возрос на 4%.