В Тюмени пьяный сотрудник СТО «Мир» украл чужой автомобиль и доехал на нем до Заводоуковска

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Центральный суд Тюмени вынес приговор в отношении Армана Шодорова, который угнал автомобиль и доехал на нем до Заводоуковска. В материалах говорится, что 21 августа 2022 года сотрудник СТО «Мир», находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял ключи от чужой машины, запустил двигатель и поехал по Тюмени.

«В последующем Шодоров на угнанном автомобиле был задержан сотрудниками полиции в г. Заводоуковске. Об угоне в полицию сообщил владелец СТО, который, придя на работу, не обнаружил там ни автомобиля, ни Шодорова», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы по Тюменской области.

Правоохранительные органы просмотрели камеры видеонаблюдения, на которых заметили угон машины. Подсудимый признал вину полностью, заявив, что ему нужно было ехать по срочным делам. Ранее Шодоров уже привлекался к уголовной ответственности.

Изучив материалы дела, суд приговорил тюменца к двум годам колонии строгого режима.