В тюменском аэропорту Рощино у прилетевшего из Новосибирска «суперджета» отказал реверс двигателя Фото: Татьяна Коркина

В тюменский аэропорт Рощино прилетел самолет с техническими проблемами створок реверса. Инцидент произошел 3 марта 2023 года. На воздушном судне произошел сбой ЭДУ и реверса. Обнаружить проблему удалось только после приземления самолета. К счастью, судно село благополучно, ВС повреждений не обнаружено.

– 03.03.2023 09.40 (мск) зона ответственности Тюменского РЦ ЕС ОРВД. При подлете к аэродрому Ямбург сработала сигнализация электродистанционной системы управления. После посадки в аэропорту города Тюмень сработала сигнализация о неоткрытии створок реверса, пробег завершился благополучно, – рассказали в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Во время посадки поврежденного самолета пассажиры и члены экипажа не пострадали. Воздушное судно рейса Е-170 следовало из Новосибирска в Тюмень. Перевозку пассажиров осуществляла авиакомпания «Сибирь».