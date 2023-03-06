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НовостиПроисшествия6 марта 2023 5:12

В Тюмени на Широтной арестовали пьяного водителя, который разнес припаркованные авто

В тюменском дворе в потасовке пострадали припаркованные автомобили
Серафима Краснова
Фото: КП-Тюмень

Фото: КП-Тюмень

В Тюмени на Широтной полиция арестовала водителя, который разбил несколько чужих машин во время пьяной драки. Детали происшествия озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области. Житель Тюмени устроил автопобоище во дворе многоквартирного дома.

В результате конфликта от рук пьяного автомобилиста пострадали несколько припаркованных машин. Драка произошла в воскресенье ночью, 5 марта. По словам очевидцев, конфликт затеяла группа нетрезвых мужчин. После потасовки хулиганы попытались выехать со двора и протаранили десяток автомобилей.

Виновного водителя удалось задержать, теперь ему грозит наказание за пьяную езду. Кроме того, автолюбитель должен будет возместить моральный ущерб пострадавшим тюменцам.