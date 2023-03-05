Победителями двух грантовых конкурсов стали музеи Тюменской области

Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Музеи Тюменской области стали победителями двух грантовых конкурсов. Об этом рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Тюменское музейно-просветительское объединение (ТМПО) стало победителем грантового конкурса программы Особый взгляд «Special view» на создание тактильных копий музейных экспонатов. После победы в ТМПО появятся пятьтактильных копий картин.

- Для адаптации выбраны пять произведений художников К. Брюллова, В.Л. Боровиковского, В.В. Верещагина, И.Ф.Хруцкого, В.В.Кандинского. На средства гранта будут изготовлены тактильные модели и этикетки к ним - рассказали в департаменте культуры.

Благодаря другому выигранному гранту в двух музеях Тюменской области появятся мультимедиа-гиды с дополненной реальностью. В 2023 году на цифровой платформе «Артефакт» появится не менее 67 таких мультимедиа-гидов. Эта платформа разработана Министерством культуры РФ в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».