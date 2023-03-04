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НовостиПроисшествия4 марта 2023 12:36

У самолета рейсом Тюмень - Санкт-Петербург треснуло лобовое стекло во время взлета

Воздушное судно вернулось обратно на стоянку
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Самолет авиакомпании «Победа» не смог вылететь сегодняшним утром из Тюмени в Санкт-Петербург. Причина этого - треснувшее лобовое стекло, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

«В процессе запуска двигателей треснуло правое лобовое стекло. Командир воздушного судна принял решение вернуться обратно на стоянку», - говорится в сообщении.

Изначальное время вылета значилось в 06:55, но из-за произошедшего инцидента рейс пришлось отложить на несколько часов. В итоге самолет с людьми вылетел в северную столицу только в 12:23.

Табло рейсов аэропорта Рощино

Табло рейсов аэропорта Рощино

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что у самолета, совершающего рейс из областной столицы в Сургут, отказал двигатель.