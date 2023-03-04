У самолета рейсом Тюмень - Санкт-Петербург треснуло лобовое стекло во время взлета

Фото предоставлено КП

Самолет авиакомпании «Победа» не смог вылететь сегодняшним утром из Тюмени в Санкт-Петербург. Причина этого - треснувшее лобовое стекло, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

«В процессе запуска двигателей треснуло правое лобовое стекло. Командир воздушного судна принял решение вернуться обратно на стоянку», - говорится в сообщении.

Изначальное время вылета значилось в 06:55, но из-за произошедшего инцидента рейс пришлось отложить на несколько часов. В итоге самолет с людьми вылетел в северную столицу только в 12:23.

Табло рейсов аэропорта Рощино

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что у самолета, совершающего рейс из областной столицы в Сургут, отказал двигатель.