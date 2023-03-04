Тюменский педиатр Наталья Горохова стала лучшим детским врачом России

Скриншот из видео

Начальник педиатрической службы Областной клинической больницы №1 Наталья Горохова стала лучшим детским врачом страны. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Наталья Евгеньевна одержала победу во Всероссийском конкурсе Союза педиатров России в номинации «Детский врач 2022 года».

Начинала свою профессиональную деятельность Наталья Горохова в Санкт-Петербурге, а в областной столице она работает с 2002 года.

Как врач высшей квалификационной категории, Наталья Горохова также много лет является наставником для молодых специалистов.

На видео - кадры награждения в Москве во время церемонии открытия ХХIV Конгресса педиатров России. В этом году он приурочен к 150-летию выдающегося детского врача Г.Н. Сперанского.