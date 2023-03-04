В Тюмени 4 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 413 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 413 случаев заболевания, 88 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 264 463 человека.

На данный момент нет ни одного пациента, находящегося на ИВЛ, а 3 003 тюменца остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 383 человека, за весь период – 256 989.

Вакцинированы против коронавируса 1 454 334 жителя, полный курс прошли 1 186 246 тюменцев.

В России выявлено 14 049 человек с COVID-19, госпитализирован 1 571 россиянин. Всего в стране зарегистрировано 22 328 569 случаев. Излечились от коронавируса 11 462 жителя, а 39 - скончались.