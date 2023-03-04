В Тюмени неизвестные хакеры взломали дорожное табло и разместили на нем «букеты» из мужских половых органов

Фото: ЧС Тюмень

Электронное табло, расположенное на улице Мельникайте, стало сегодня поводом для обсуждений у большинства тюменцев. Дело в том, что каким-то образом вместо дорожной обстановки на нем появились весьма «странные букеты» в виде мужских половых органов. Информацию об этом разметили в популярном городском паблике.

«Улица Мельникайте, электронное табло. Уберите безобразие», - сообщил автор, опубликовавший фотографии «необычных цветов».

В комментариях под постом большинство горожане отнеслись к картинке с юмором и отметили, что, скорее всего, таким образом хулиганы решили поздравить женщин с приближающимся праздником.

Однако нашлись и те, кто не оценил шутку и потребовал наказать злоумышленников, ведь неприличное изображение видят не только взрослые, но и дети.

На данный момент экран отключен и больше никого не смущает своим непристойным видом.

В городской администрации сообщили, что причина случившегося - взлом сервера производственного оборудования.

Напоминаем, что это уже не первый случай взломов в Тюмени. На прошлой неделе неизвестные хакеры заполучили доступ к ряду радио-каналов, из-за чего на них прозвучало сообщение о воздушной тревоге. А в минувший понедельник ситуация повторилась - информацию о готовящемся ракетном ударе показали в эфире детского телеканала.