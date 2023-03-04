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НовостиОбщество4 марта 2023 6:32

Под Тюменью продают логистический центр стоимостью почти 200 миллионов рублей

Информация об этом размещено на популярном сайте объявлений
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Под Тюменью продают логистический центр стоимостью почти 200 миллионов рублей. Информация об этом размещено на популярном сайте объявлений.

Складской центр расположен в селе Перевалово и состоит из трех отдельных зданий площадью 1 728 кв. м, 1 498 кв. м и 1321 кв. м соответственно.

«Земля в собственности - 5 га. Свободная планировка, есть офисные помещения, все здания автономные, со своей газовой котельной, скважиной и септиком. Площадь участка позволяет построить еще строения под ваши требования, объекты придорожного сервиса, турбазу вокруг озера с банями и зоной отдыха. Подойдет под логистический центр, транспортную компанию, ремзону, торговые направления, производство, грузовой автосалон и автосервис», - указано в объявлении.

Также продавец рассматривает аренду всех зданий целиком и раздельно.