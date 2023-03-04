Фото предоставлено КП

Под Тюменью продают логистический центр стоимостью почти 200 миллионов рублей. Информация об этом размещено на популярном сайте объявлений.

Складской центр расположен в селе Перевалово и состоит из трех отдельных зданий площадью 1 728 кв. м, 1 498 кв. м и 1321 кв. м соответственно.

«Земля в собственности - 5 га. Свободная планировка, есть офисные помещения, все здания автономные, со своей газовой котельной, скважиной и септиком. Площадь участка позволяет построить еще строения под ваши требования, объекты придорожного сервиса, турбазу вокруг озера с банями и зоной отдыха. Подойдет под логистический центр, транспортную компанию, ремзону, торговые направления, производство, грузовой автосалон и автосервис», - указано в объявлении.

Также продавец рассматривает аренду всех зданий целиком и раздельно.