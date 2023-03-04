На следующей неделе в Тюмени пройдет этап Кубка Содружества по биатлону

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В Тюмени пройдет этап Кубка Содружества по биатлону. Как заявил губернатор Александр Моор, гонки пройдут 9, 11 и 12 марта в «Жемчужине Сибири».

- Мы вновь принимаем международные биатлонные соревнования. На старт выйдут сильнейшие спортсмены из России и Республики Беларусь. Уверен, что это будет настоящий спортивный праздник! - подчеркнул глава региона.

Тюменскую область представят 15 биатлонистов. В их числе призеры Олимпийских игр Евгений Гараничев и Александр Логинов, а также Александр Поварницын и Виктория Сливко, которые неделю назад в очередной раз подтвердили статус чемпионов на всероссийских соревнованиях по биатлону в Ижевске.