Тюменский спектакль «ДЫМ.» представят на театральном фестивале в Санкт-Петербурге

Фото: театральный центр «Космос»

С 25 марта по 3 апреля спектакль-инсталляцию «ДЫМ.», созданный в тюменском «Космосе», покажут на петербургском театральном фестивале «В Смысле?!», посвященном подросткам.

«ДЫМ.» - это иммерсивный спектакль, в котором зритель может свободно перемещаться по пространству, трогать предметы, читать старые документы, заглядывать в ящики. Он создан на основе графического романа «Сурвило» Ольги Лаврентьевой, в центре сюжета - жизнь Валентины Викентьевны Сурвило.

Режиссер постановки - Владислав Тутак, художница - Женя Исаева. Автор идеи и куратор проекта - Александрина Шаклеева. Продюсирование осуществляет команда Молодежного театрального центра «Космос». Спектакль вошел в лонг-лист 2022 года Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Отметим, что всего на площадках Санкт-Петербурга покажут 19 спектаклей от молодых режиссеров и педагогов из Перми, Рязани, Архангельска, Екатеринбурга и других городов России, сообщает «Мой портал».