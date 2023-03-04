Тюменские автоинспекторы проверят водителей автобусов на соблюдение требований безопасности

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Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области анализируют движение автобусов в населенных пунктах и за городом, в том числе по федеральным трассам, на соответствие требованиям безопасности.

Отдельный мониторинг полицейские проведут по маршрутам школьных автобусов. Кроме того, автоинспекторы уделят внимание выявлению нарушений на конкретных маршрутах, связанных с перевозкой большего числа пассажиров в автобусах, чем положено.

На загородных дорогах пройдут «сплошные проверки» автобусов с привлечением медицинских работников. Они помогут выявить противопоказания у водителей к управлению транспортом, в том числе переутомление и усталость.

В 2022 году в Тюменской области произошло больше количество ДТП с участием пассажирского транспорта - 202. В них погибли 6 человек, а 256 получили травмы. Каждое второе происшествие произошло по вине водителей автобусов и маршрутных такси.

В этом году зафиксировано уже 22 ДТП с участием автобусов, в 15 из них виновны водители общественного транспорта.