Тюменцам рассказали, какое средство от блох и клещей лучше выбрать для животных Фото: Вера Зенина

С первых проталин в Тюменской области начнется сезон клещей. Поэтому, начиная с марта, вопрос о том, как уберечь своего питомца от этих опасных насекомых, а также блох, становится актуальным.

Сегодня в магазинах можно найти множество защитных препаратов: капли, таблетки, ошейники, спреи. Все они подбираются по весу животного и его типу.

- Все средства попадают внутрь животного. Бытует мнение, что капли для защиты от клещей или действующее вещество ошейников остаются на коже. Это совсем не так. Любое средство против клещей и блох проникает в подкожную жировую клетчатку, - объяснила ветеринарный врач и директор сети ветеринарных клиник в Тюмени Дарья Сухова. - Все препараты работают примерно одинаково. Они должны применяться согласно инструкции, весу и возрасту животного. Капли наносят на область от затылка до лопаток, вдоль позвоночника, так как там питомец не сможет их слизать.

Еще ветврач поясняет, что нельзя купать питомца за три дня до и после применения капель, это может вызвать раздражение на коже.

Самым эффективным средством, по мнению Дарьи, являются таблетки от клещей. Однако важно соблюдать дозировку и сроки применения, не пропускать очередную дозу, но и не переусердствовать с приемом препарата.

- Любое средство от клещей - это лекарство, и лучше всего подбирать препарат с ветеринарным врачом. Обязательно обрабатывайте своих питомцев от клещей своевременно, так как кровососущие переносят опасные заболевания не только для собак и кошек, но и для здоровья и жизни человека, – предупреждает ветеринар.

Если после применения препарата у животного возникло слюнотечение, светобоязнь, рвота, одышка и учащенное сердцебиение - это повод срочно обратиться к врачу, сообщает «Тюменская область сегодня».