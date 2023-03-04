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НовостиОбщество4 марта 2023 12:17

Молодожены Тюменского района смогут зарегистрировать брак на Красную горку

Это популярное время при выборе дня свадьбы
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Молодожены Тюменского района смогут зарегистрировать брак на Красную горку. Хоровод и свадебные обряды для новобрачных проведут во Дворце культуры «Родник» поселка Московский.

Красная горка уже много веков является популярным временем при выборе дня свадьбы. Праздник отмечается в первое воскресенье после Пасхи - 23 апреля. По народным приметам, в этот день создаются самые крепкие семьи.

Отметим, что в прошлом году в Тюменской области в эту дату зарегистрировали брак более 130 пар.

Зарегистрировать сам брак можно в ЗАГСе. Заявление подается через Госуслуги или лично по адресу: г. Тюмень, ул. Кирова, д. 16, сообщает «Тюменская линия».