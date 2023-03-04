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Молодожены Тюменского района смогут зарегистрировать брак на Красную горку. Хоровод и свадебные обряды для новобрачных проведут во Дворце культуры «Родник» поселка Московский.

Красная горка уже много веков является популярным временем при выборе дня свадьбы. Праздник отмечается в первое воскресенье после Пасхи - 23 апреля. По народным приметам, в этот день создаются самые крепкие семьи.

Отметим, что в прошлом году в Тюменской области в эту дату зарегистрировали брак более 130 пар.

Зарегистрировать сам брак можно в ЗАГСе. Заявление подается через Госуслуги или лично по адресу: г. Тюмень, ул. Кирова, д. 16, сообщает «Тюменская линия».