Тюменский депутат рассказал, чего не хватает нашим бойцам в зоне СВО

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук рассказал, что требуется военным в зоне спецоперации.

- Важно, чтоб вы понимали - для себя никто ничего не просит. Все в дело. Парням нужны электроды, генераторы. Генераторы вообще нужны везде и всегда, их много не бывает. По сути, это расходный материал, так же как и масло для этих генераторов, оно тоже всегда нужно, - подчеркнул депутат.

Также Юрий Баранчук отметил, что в начале спецоперации был сформирован крупный саперный батальон, которому со всей страны отправляют тракторы для решения задач. Однако техника эта была преимущественно заграничного производства, и поэтому Министерство обороны не может поддерживать ее комплектующими, запчастями, горюче-смазочными материалами. Но трактора нужны.

- И они обращаются ко мне за помощью. В итоге достали им масло, фильтры, прочие комплектующие. Не поверите, радовались, как дети, - сообщает Юрий Баранчук.

В продуктах, по словам депутата, бойцы не нуждаются - накормлены, не голодают. Не хватает в основном элементарных предметов. Например, тем, кто ближе к линии соприкосновения, необходимы резиновые сапоги, стельки, газовые баллоны, полиэтиленовая пленка. Последней обтягивают крыши сооружений и укреплений, чтобы внутрь не попадали снег и вода, не продувал ветер.

Также в зону СВО просят отправить печки, которые работают на дизеле, чтобы можно было топить отработочный материал. Особенно это актуально для бойцов на южных направлениях, где есть только степи, сообщает «Вслух.ру».