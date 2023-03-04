Жителям Тюменской области предлагают зафиксировать встречу перелетных птиц

Фото предоставлено КП

Жителям Тюменской области предлагают стать участниками акции «Весна идет». Для этого надо фиксировать даты первых весенних встреч с перелетными птицами, возвращающимися на родину, а также отмечать проявление их весенней активности: пение, брачные игры, гнездовое поведение и другое.

Заявки ждут от школьников, студентов, педагогов и просто любителей птиц. Желающим нужно вступить в группы «Большой год в Тюменской области» и «Тюменское отделение Союза охраны Птиц России» в соцсети «ВКонтакте».

Комментарии о встречах прилетевших птицах в различных частях Тюменской области, а также особенности проявление их весенней активности нужно оставлять под данной записью сообщества «Большой год в Тюменской области», с указанием названия вида птицы, даты и места ее встречи.

Участник, приславший наибольшее количество встреченных видов птиц (фотографии приветствуются, но не обязательны), получит приз от Тюменского отделения Союза охраны птиц России - толстовку худи с символикой СОПРа и фото-календарь Геннадия Колотина «Самые яркие птички».

Отметим, что в 2022 году первым весенним странником оказался грач. Он был зарегистрирован необычайно рано для Тюмени - 18 февраля. А самая поздняя регистрация пришлась на 30 мая - отмечалось пение обыкновенного козодоя, сообщает «Тюменская линия».