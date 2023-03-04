Тюменские студенты посоревнуются в состязании «Кампус 3.0: ВОбщаге»

Фото: «Студсовет72 | Студцентр Тюменской области», соцсети

25 и 26 марта на молодежных площадках Тюмени пройдут командные состязания «Кампус 3.0: ВОбщаге». Участники посоревнуются в виртуальном пространстве, волейболе на батутах и покажут мастерство импровизации: будут придумывать смешные ответы на вопросы членов жюри. А еще ребята поучаствуют в турнире «Башня»: построят сооружение из макарон и проверят его устойчивость. Победителей определят как в отдельных турнирах, так и по сумме баллов за каждое испытание.

- В прошлом году мы с друзьями участвовал в «Кампусе 2.0: ВОбщаге». Отлично провели время, узнали ребят из других учебных заведений и заняли второе место. Сейчас я являюсь организатором проекта и понимаю, как важно сделать состязание интересным и полезным для участников. Таким, после которого останутся крепкие дружеские связи и добрые воспоминания, - рассказал Иван Христофоров, член Студенческого совета Тюменской области.

Подать заявку можно до 21 марта в группе «Студенческого совета Тюменской области» социальной сети «ВКонтакте». Стать участниками могут студенты из профессиональных и высших образовательных организаций Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска от 16 до 27 лет, сообщает «Мегатюмень».