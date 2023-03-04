Тюменские хирурги вернули тоболячке возможность стать мамой

Фото предоставлено КП

Врачи тюменской Областной клинической больницы №1 помогли жительнице Тобольска сохранить репродуктивное здоровье, избавив ее от диагноза «многоузловая миома матки». Во многих клиниках женщине советовали удалить орган, но она категорически не хотела лишаться возможности иметь еще детей, поскольку недавно вышла замуж.

При этом усугубляла ситуацию анемия тяжелой степени. Хирургическое вмешательство грозило серьезными осложнениями, включая угрозу жизни. Отчаявшись, тоболячка обратилась к врачам тюменской ОКБ №1.

- За последние 10-15 лет мы ни разу не отправили наших пациентов за помощью в другой регион. Все проблемы решали здесь и справлялись достойно, - рассказала Ирина Чиликина, акушер-гинеколог хирургического отделения №2.

На консультации по предстоящей операции присутствовали гинекологи, анестезиологи и гематологи. Поднять гемоглобин удалось консервативными методами, после этого пациентку допустили к операции.

Хирурги провели ей миомэктомию - удалили из мышечной стенки матки более 30 узлов от 2 до 10 сантиметров в диаметре. В итоге операция прошла успешно, на пятые сутки женщину выписали домой.