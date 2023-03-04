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НовостиОбщество4 марта 2023 6:14

Тюменские флористы поделились ценными советами, как сохранить свежесть букета

Достаточно придерживаться простых правил
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Срезанные цветы требуют не меньшего ухода, чем те, что растут в грунте. В преддверии Международного женского дня тюменские флористы рассказали, как продлить срок букетов, чтобы подольше сохранить праздничное настроение.

Во-первых, как отмечают специалисты, нужно ежедневно обновлять цветочный срез. Во-вторых, обязательно мыть вазу, в которой стоит букет, и регулярно менять воду.

- От воды зависит стойкость букета, поэтому важно, чтобы она была чистой и прохладной. Также нужно следить и за уровнем воды в емкости. Желательно, чтобы она заполняла около половины стебля, - поделились флористы цветочного магазина.

Третий фактор - температура воздуха в помещении. Цветам не должно быть душно или жарко. В связи с этим следует регулярно проветривать комнату, где стоит букет, однако нужно избегать сквозняков.

Следующий, четвертый фактор - местоположение букета.

- Ставить букет у отопительных приборов не рекомендуется. Прямые солнечные лучи также губительны для цветов, поэтому не все подоконники для этого подходят, - добавляют эксперты.

И последний совет - воспользоваться специальными порошками, которые продлевают стойкость букета. Они продаются в цветочных магазинах, сообщает «АиФ - Тюмень».