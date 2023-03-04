Тюменские флористы поделились ценными советами, как сохранить свежесть букета

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Срезанные цветы требуют не меньшего ухода, чем те, что растут в грунте. В преддверии Международного женского дня тюменские флористы рассказали, как продлить срок букетов, чтобы подольше сохранить праздничное настроение.

Во-первых, как отмечают специалисты, нужно ежедневно обновлять цветочный срез. Во-вторых, обязательно мыть вазу, в которой стоит букет, и регулярно менять воду.

- От воды зависит стойкость букета, поэтому важно, чтобы она была чистой и прохладной. Также нужно следить и за уровнем воды в емкости. Желательно, чтобы она заполняла около половины стебля, - поделились флористы цветочного магазина.

Третий фактор - температура воздуха в помещении. Цветам не должно быть душно или жарко. В связи с этим следует регулярно проветривать комнату, где стоит букет, однако нужно избегать сквозняков.

Следующий, четвертый фактор - местоположение букета.

- Ставить букет у отопительных приборов не рекомендуется. Прямые солнечные лучи также губительны для цветов, поэтому не все подоконники для этого подходят, - добавляют эксперты.

И последний совет - воспользоваться специальными порошками, которые продлевают стойкость букета. Они продаются в цветочных магазинах, сообщает «АиФ - Тюмень».