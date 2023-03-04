Маленькие тюменцы смогут проявить себя в фестивале детского и юношеского творчества

Фото: «Наш Фестиваль - 2023», соцсети

В Тюмени пройдет ежегодный открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Наш фестиваль». Его участники могут проявить себя в следующих направлениях: «хореография», «вокал», «театр», «инструментальное исполнение», «художественное слово», «оригинальный жанр» и «медиамир». Последний пройдет в заочной форме.

До 15 марта продлится прием заявок и подготовка участников. С 20 по 24 марта жюри просмотрят и оценят номера. А с 27 по 30 марта состоится подведение итогов и подготовка к награждению.

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса и гала-концерт состоятся 1 апреля во Дворце творчества и спорта «Пионер».

В мероприятии примут участие воспитанники центра дополнительного образования детей, детско-юношеского центра, центра эстетического воспитания детей и юношества, а также частные школы и студии дополнительно образования, сообщает «Тюменская область сегодня».