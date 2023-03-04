Для курсанов ТВВИКУ ввели обязательное закаливание

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Курсанты ТВВИКУ присоединились к акции «Быть здоровым - модно». Будущие бойцы облились холодной водой во время телемоста с 16 регионами. Кроме того, в военном училище приступили к реализации нового проекта «Холодовой заряд», предназначенного для военных в резерве. Сами курсанты к такому закаливанию привыкли.

- Ощущения прекрасные. Не замерз ли? Нет, конечно. Наоборот, как будто заново родился, - рассказал один из участников акции после обливания. - Это уже стало традицией. Второй раз проходит обливание, второй раз я в нем участвую.

Закаливание в ТВВИКУ - обязательная программа, которую вели в образовательный курс. Два раза в неделю будущие военные тренируют силу духа.

- Это необходимо для того, чтобы курсанты, будущие офицеры, понимали, что такое холодная вода, как себя вести, если попадут в экстремальную ситуацию. Чтобы, в случае необходимости, были готовы спасти и себя, и боевую задачу выполнить, - прокомментировал акцию председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Тюменской области Алексей Салмин.

Также закаливание помогает элементарно поправить здоровье, сообщает «Влух.ру».