На федеральной трассе Тюмень – ХМАО вьюга и метель ограничили видимость транспорту

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Несмотря на ясную погоду в Тюмени, видимость на магистралях в области снижена. Сложные погодные условия на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе мешают автомобилистам. На разных участках магистрали несут службу экипажи ДПС.

«Внимание, сложные погодные условия на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Очень плохая видимость», – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по Тюменской области.

По данным инспекторов ДПС, в области наблюдается метель, поземка и снежные перемёты. Сотрудники ГИБДД регулируют движение транспорта на 345-м километров федеральной трассы.

Автолюбителей предупреждают о сложных погодных условиях и просят соблюдать меры безопасности, выбирая дистанцию при движении.

Напомним, порывы ветра до 16 метров секунду будут бушевать в Тюменской области до конца дня. Только в субботу, 4 марта, погода и температура воздуха стабилизируется.