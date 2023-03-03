Цветы и хиты: праздничный патруль на «Авторадио»

Фото: Авторадио

Праздничный патруль вновь на дорогах Тюмени. При поддержке Госавтоинспекции Тюменской области «Авторадио» поздравляет жительниц города с наступающим Международным женским днем.

Уже несколько дней ведущие «Авторадио» дарят весеннее настроение и приятные сюрпризы! Автоледи, которые неожиданно встречают на своем пути праздничный патруль, не скрывают своего восторга! Внимательно слушайте эфир любимой радиостанции на 106.1 FM c 13.00 до 14.00. Узнавайте местонахождение праздничного патруля в программе «Авторадио поздравляет».

У вас еще есть шанс встретить праздничный патруль на дорогах Тюмени! Успевайте получить призы 6 и 7 марта. Ловите весеннее настроение на волнах «Авторадио».

Зарядиться весенним настроением и узнать подробности можно на сайте.

Генеральный партнер – федеральная сеть магазинов по подбору и продаже автозапчастей «Автомоё».

Главный гость – тепличное хозяйство в «Зайково» (более 20 сортов тюльпанов).

Партнеры проекта:

- складской комплекс «Сибирский на Барабинской»;

- «Лаборатория Автостекла» - команда профессионалов по ремонту, замене и установке стекла;

- фабрика натурального мороженого «Купино».